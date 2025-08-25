Jena (dpa/th) - Der kriselnde Jenaer Softwareanbieter Intershop bekommt einen neuen Chef. Markus Klahn verlasse das Unternehmen zum Monatsende aus persönlichen Gründen, teilte die börsennotierte Intershop Communications AG mit. Sein Nachfolger als Vorstandsvorsitzender werde Markus Dränert, der bisher das operative Geschäft leitete. Damit verkleinere sich der Vorstand von drei auf zwei Personen, teilte das Unternehmen weiter mit.
Internethandel Intershop bekommt neuen Chef
dpa 25.08.2025 - 11:04 Uhr