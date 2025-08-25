Internethandel: Intershop bekommt neuen Chef

Intershop steckt aktuell in einer schwierigen Phase. Im ersten Halbjahr sanken Umsatz und Ergebnis deutlich. Als Grund wurde unter anderem die Investitionszurückhaltung von Unternehmen genannt, die über die Programme aus Jena ihr Internet-Geschäft untereinander abwickeln können. Klahn hatte bei der Vorstellung der Halbjahreszahlen auch einen Stellenabbau angekündigt, ohne Zahlen zu nennen. Derzeit beschäftige das Unternehmen knapp 260 Arbeitnehmer.