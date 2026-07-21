Internetbetrug: Mann wird von Online-Bekanntschaft um 23.000 Euro gebracht

Erfurt (dpa/th) - Ein Mann aus Erfurt ist von einer Internetbekanntschaft um 23.000 Euro betrogen worden. Der 55-Jährige lernte über das Internet eine vermeintliche Partnerin kennen, wie die Polizei mitteilte. Demnach gaukelten ihm die Täter unter anderem vor, ihm einen Koffer voller Gold geschickt zu haben. Er sollte die Zollgebühren übernehmen und überwies von April bis Juli mehr als 23.000 Euro auf verschiedene ausländische Konten.