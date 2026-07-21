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Internetbetrug Mann wird von Online-Bekanntschaft um 23.000 Euro gebracht

Ein Mann lernt im Internet eine Frau kennen. Doch die vermeintliche Partnerin stellt sich als Betrügerin heraus.

Internetbetrug: Mann wird von Online-Bekanntschaft um 23.000 Euro gebracht
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Die Polizei warnt vor dem sogenannten "Love Scamming", also Betrug durch vorgetäuschte Liebe. (Symbolbild) Foto: Philip Dulian/dpa

Erfurt (dpa/th) - Ein Mann aus Erfurt ist von einer Internetbekanntschaft um 23.000 Euro betrogen worden. Der 55-Jährige lernte über das Internet eine vermeintliche Partnerin kennen, wie die Polizei mitteilte. Demnach gaukelten ihm die Täter unter anderem vor, ihm einen Koffer voller Gold geschickt zu haben. Er sollte die Zollgebühren übernehmen und überwies von April bis Juli mehr als 23.000 Euro auf verschiedene ausländische Konten.

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Die Polizei ermittelt wegen Betrugs und warnt vor "Love Scamming" (auf Deutsch etwa: Betrug durch vorgetäuschte Liebe). Bei Kontaktaufnahmen über das Internet oder Messenger-Dienste sei grundsätzlich Misstrauen geboten. Auch sollte das Profil des Partners überprüft werden. Es sollte kein Geld überwiesen werden. Chatverläufe sollten gesichert und die verdächtige Person blockiert werden, wie es hieß.