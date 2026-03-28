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  6. Erfurterin im Netz um fast 9.000 Euro betrogen

Internetbetrug Erfurterin im Netz um fast 9.000 Euro betrogen

In der Landeshauptstadt hat ein vermeintlich technischer Fehler eine ältere Frau in die Falle von Betrügern tappen lassen. Als sie Verdacht schöpft, ist es bereits zu spät.

Internetbetrug: Erfurterin im Netz um fast 9.000 Euro betrogen
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Unbekannte hatten mit Hilfe ihrer persönlichen Daten eine hohe Summe von ihrem Konto abgehoben. (Symbolbild) Foto: Philip Dulian/dpa

Erfurt (dpa/th) - Eine Frau ist von Betrügern um fast 9.000 Euro gebracht worden. Sie hatte am Freitag eine falsche Notrufnummer von Microsoft gewählt, als ihr Computer nach dem Surfen im Internet eine ebenfalls falsche Fehlermeldung angezeigt hatte, wie die Polizei mitteilte.Demnach ließ sich das Gerät der älteren Frau nicht mehr entsperren und zeigte nur den Notfallkontakt an. Der falsche Microsoft-Mitarbeiter am anderen Ende der Leitung erfragte bei ihrem Anruf unter anderem Bankdaten und Namen und legte anschließend unvermittelt auf. 

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Daraufhin sei die Frau misstrauisch geworden, wie die Polizei weiter erklärte. Doch bei dem Versuch, ihre Konten sperren zu lassen, fiel ihr auf, dass bereits 8.800 Euro fehlten.