Internetbetrug: Erfurterin im Netz um fast 9.000 Euro betrogen

Erfurt (dpa/th) - Eine Frau ist von Betrügern um fast 9.000 Euro gebracht worden. Sie hatte am Freitag eine falsche Notrufnummer von Microsoft gewählt, als ihr Computer nach dem Surfen im Internet eine ebenfalls falsche Fehlermeldung angezeigt hatte, wie die Polizei mitteilte.Demnach ließ sich das Gerät der älteren Frau nicht mehr entsperren und zeigte nur den Notfallkontakt an. Der falsche Microsoft-Mitarbeiter am anderen Ende der Leitung erfragte bei ihrem Anruf unter anderem Bankdaten und Namen und legte anschließend unvermittelt auf.