Gera (dpa/th) - Weil er einer vermeintlich von einer Verbrecherorganisation Verfolgten helfen wollte, hat ein Mann aus Gera mehr als 15.000 Euro an Betrüger verloren. Der 66-Jährige hatte laut Polizeimitteilung über mehrere Monate via Internet Kontakt zu der angeblich Verfolgten, die ihm schrieb, bereits mit internationalen Strafverfolgungsbehörden in Kontakt zu sein.