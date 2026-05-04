Andere Parteien schlossen sich dem Schritt nicht an. So bleibt die CDU auf X präsent. Eine Sprecherin sagte: "Auch wir betrachten mit Sorge, wie sich die Kommunikationskultur auf X entwickelt und wie diese Plattform zunehmend ein Forum für radikale und verrohte Meinungsäußerungen ist. Trotzdem sind wir nach reiflicher Überlegung der Meinung, dass man sich Debatten nicht entziehen kann oder sich Diskursräumen verweigern sollte." Dies führte dazu, dass Echokammern sich verstärkten und radikale Äußerungen unwidersprochen blieben, erklärte sie. Beides wollen die CDU nicht befeuern.