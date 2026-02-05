Internet und Fernsehanschlüsse Vodafone bekommt dank Konkurrent 1&1 mehr Geld in die Kasse

Denn wie die jüngsten Quartalszahlen zeigen, ist die zarte Wachstumspflanze schon wieder vertrocknet: Vodafone musste im dritten Quartal ein Minus an TV-Kunden von 6.000 auf rund 8,8 Millionen hinnehmen. Ein Firmensprecher begründete diese Entwicklung damit, dass man im vergangenen Quartal weniger auf Werbeangebote mit Rabatten gesetzt habe als zuvor.