Internet über Telefonleitungen Behörde schlägt lokale Zwangsabschaltung von DSL-Netz vor

Konzeptpapier mit bitteren Pillen für beide Seiten

Das Regulierungskonzept der Behörde ist eine Empfehlung an das Bundesdigitalministerium, ein entsprechendes Gesetz zu erarbeiten. Dem Papier zufolge soll in einem Gebiet ein "Migrationsprozess" von Kupfer auf Glasfaser eingeleitet werden können, in der mindestens 80 Prozent der Haushalte und Unternehmen Glasfaser bis in die Wohnung oder ins Büro liegt - es geht um "Fiber to the Home" (FTTH) und "Homes connected", der bundesweite Anteil liegt hierbei derzeit laut Bundesnetzagentur nur bei 21 Prozent. In manchen Kommunen ist der Wert aber schon deutlich höher.