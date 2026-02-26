Internet Telekom peilt bei Glasfaser-Ausbau 25 Millionen Haushalte an

Viele Verbraucherinnen und Verbraucher winken allerdings ab, wenn die neue Technologie verfügbar ist - das erschwert das Glasfaser-Geschäft. Aus den Telekom-Zahlen ging lange hervor, dass diese Zurückhaltung der Verbraucher lange stark ausgeprägt war, inzwischen wird es für die Firma aber etwas besser. 16,4 Prozent aller Haushalte in Reichweite hatten zum Jahresbeginn einen Glasfaser-Vertrag bei der Telekom, ein Jahr zuvor lag der Wert nur bei 14,8 Prozent. Dieser Anteil soll weiter steigen: Kamen dieses Jahr knapp 600.000 neue Glasfaser-Kunden hinzu, so soll die Anzahl solcher Neukunden dieses Jahr weiter steigen und 2027 bei einer Million liegen.