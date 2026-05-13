Internet Telekom-Glasfaser – Nur jeder sechste Haushalt greift zu

Die Glasfaser-Kabel der Telekom liegen bei gut 13 Millionen Haushalten - entweder in der Straße vor der Haustür oder bis ins Haus hinein. Die Aufnahmerate - also das Verhältnis der Haushalte mit verfügbarer Glasfaser und Haushalten, die diese Übertragungstechnologie auch nutzen und dafür Geld zahlen - lag bei 17,1 Prozent und damit 1,6 Prozentpunkte höher als vor einem Jahr. Der Wert zeigt, dass es Luft nach oben gibt: Fünf von sechs Haushalten haben keinen Vertrag unterschrieben, obwohl bei ihnen Telekom-Glasfaser in Reichweite ist.