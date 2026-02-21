Glasfaser-Internet kann teurer sein

Glasfaser-Internet kann teurer sein als Verträge mit anderen Technologien, es muss es aber nicht. Denn seit einiger Zeit sinken die Preise, viele Anbieter wollen die Kunden mit Rabatten in Glasfaser-Tarife locken. Die Verivox-Umfrage zeigt, dass die Zurückhaltung gegenüber Tarifen in der neuen Technologie schwächer wird. Vor einem Jahr hatte der Anteil der Befragten, die in ihrem Wohnhaus Glasfaser liegen haben und es trotzdem nicht nutzen, noch bei 32 Prozent - also zehn Prozentpunkte höher als bei der aktuellen Befragung.