Internet-Sprache Trump sorgt für Boom bei slowenischen .si-Domains

Ljubljana - Die Vorliebe der Wortwahl des US-Präsidenten Donald Trump, wenn von Künstlicher Intelligenz die Rede ist, hat ausgerechnet im kleinen südosteuropäischen Land Slowenien für einen Boom der Anfragen für eine Internet-Domain mit dem Landeskürzel "si" ausgelöst. Trump hatte vor gut einer Woche bei der UN-Vollversammlung in New York gesagt, dass er den Begriff KI (englisch AI) für Künstliche Intelligenz unpassend finde, weil er diese die Technologie als "fake" erscheinen lassen. Stattdessen wolle er weltweit den Begriff "Superintelligenz" einführen, kurz: SI - wie das slowenische Kürzel.