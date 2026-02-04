Internet-Riese: Google-Mutter Alphabet plant gewaltige KI-Investitionen

Mountain View - Im Wettlauf der KI-Entwickler schraubt die Google-Mutter Alphabet die Investitionen drastisch hoch. Für das laufende Jahr stellte der Internet-Riese Kapitalinvestitionen zwischen 175 und 185 Milliarden Dollar in Aussicht. Das Geld dürfte unter anderem in Rechenzentren für Künstliche Intelligenz fließen. Im vergangenen Jahr investierte Alphabet bereits etwas mehr als 90 Milliarden Dollar. Google konkurriert bei KI unter anderem mit dem ChatGPT-Erfinder OpenAI und dem Facebook-Konzern Meta.