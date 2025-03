Festnahme liegt ein Jahr zurück

Der heute 21-Jährige war am 7. März 2024 in Berlin festgenommen worden und ist seitdem in U-Haft. Aufgrund seines Alters ist die Jugendkammer des Gerichts für den Fall zuständig - bei den Taten war der Verdächtige nach Behördenangaben mindestens 18 Jahre alt und gilt daher als Heranwachsender.