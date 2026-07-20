Internet-Kriminalität: Hunderttausende Opfer - Schlag gegen Phishing-Service

Frankfurt/Main - Ermittler aus Deutschland und den USA haben gemeinsam die zentrale Infrastruktur eines der weltweit meistverbreiteten kriminellen Phishing-Services zerschlagen. Die Anzahl der Opfer, die aus mehr als 30 Ländern - vor allem aus Europa und den USA - stammten, gehe seit Ende 2024 in die Hunderttausende, teilten das Bundeskriminalamt (BKA) und die bei der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt ansässige Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität (ZIT) mit. Zudem seien durch den Schlag Angriffe auf hunderttausende potenzielle Opfer weltweit abgewehrt worden.