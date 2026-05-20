Internet-Konzern Google lässt KI-Muskeln spielen

Bezahlschranken

Einige der neuen Funktionen erscheinen hinter Bezahlschranken. Dazu gehört etwa der leistungsstarke KI-Agent Spark, der mit weitreichendem Zugriff auf persönliche Daten das Leben seiner Nutzer organisieren können soll. Um Spark einsetzen zu können, braucht man das Ultra-KI-Abo für mindestens rund 100 Euro im Monat. Diese Preisgestaltung ist ein aktueller Trend bei allen großen KI-Anbietern. Künstliche Intelligenz erfordert riesige Kapazitäten in Rechenzentren - und die Unternehmen kommen trotz des teuren Ausbaus nicht hinterher bei der Nachfrage.

Das treffe auch für Google zu, sagte Konzernchef Sundar Pichai auf der I/O. Es gebe Engpässe auf breiter Front. Der Internet-Riese steuert mit gewaltigen Investitionen gegen. Die Google-Mutter Alphabet erhöhte die Spanne der voraussichtlichen Kapitalausgaben in diesem Jahr jüngst um 5 Milliarden auf nun 180 bis 190 Milliarden Dollar, mit der Aussicht auf noch "signifikant" mehr 2027. Pichai gab zu bedenken, dass man angesichts steigender Preise für Bauteile inzwischen für das gleiche Geld weniger Rechenkapazität aufbauen könne als früher.