Jena (dpa/th) - Die Jenaer Intershop AG setzt verstärkt auf Mietprogramme für den Internethandel und will in diesem Jahr profitabler werden. "Wir haben das Unternehmen dafür neu aufgestellt", sagte der Vorstandsvorsitzende Markus Klahn bei der Vorlage vorläufiger Zahlen für 2024 in Jena. Demnach wurden im vergangenen Jahr im Zuge der Restrukturierung knapp 40 der bisher etwa 300 Arbeitsplätze gestrichen.