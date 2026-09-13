Seit Jahren kommt es in der Landgemeinde Großbreitenbach zu massiven Problemen und Verzögerungen beim Glasfaserausbau. Geplante Anschlüsse kamen teils gar nicht zustande, und dort, wo Leitungen bereits verlegt wurden, blieben mitunter erhebliche Schäden an Straßen und Gehwegen zurück. Zwar scheint es inzwischen in einigen Ortsteilen endlich Fortschritte zu geben, und Landgemeindebürgermeister Peter Grimm blickt vorsichtig optimistisch in die Zukunft. Für viele Einwohner bleibt die Situation jedoch unbefriedigend.