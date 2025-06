Den Medienrecherchen zufolge hatte sich eine Beamtin der Polizei Saalfeld im Zuge eines internen Ermittlungsverfahrens beschwert. In diesem gehe es um den Vorwurf, mehrere Beamte seien bei einer Verfolgungsjagd in Saalfeld im August 2021 rüde gegen einen flüchtenden Radfahrer vorgegangen. Daher leitete die Staatsanwaltschaft Gera Verfahren wegen des Vorwurfs des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gegen Beamte ein.