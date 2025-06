Interne Ermittlungen: Landesdatenschützer prüft Durchsuchung bei GdP

Erfurt (dpa/th) - Nach der Durchsuchung in den Räumen der Gewerkschaft der Polizei Ende März prüft nun der Landesdatenschutzbeauftragte den Fall. Seine Behörde habe Informationen von der Staatsanwaltschaft Gera angefordert, sagte Tino Melzer der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. "Wir sind in der Aufklärungsphase." Er wolle sich auch im Innenausschuss des Landtags ein Bild von dem Fall machen. Die nächste Sitzung des Innenausschusses ist am Donnerstag, das Thema steht im nicht-öffentlichen Teil der Sitzung auf der Tagesordnung.