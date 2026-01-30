Erfurt (dpa/th) - Bestimmte Durchsuchungen gegen führende Funktionäre der Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Thüringen waren nach einer aktuellen Gerichtsentscheidung rechtmäßig. Beschwerden gegen diese Ermittlungsmaßnahmen habe die zuständige Kammer des Landgerichts als unbegründet verworfen, sagte eine Sprecherin des Landgerichts Erfurt der Deutschen Presse-Agentur. "Grob zusammengefasst bezieht sich die Kammer in ihrer Begründung darauf, dass ein Anfangsverdacht für die Anordnung der Durchsuchung jeweils bestanden habe."