Wirbelnde Beine und elegante, wehende Kleider und Fräcke gab es am vergangenen Wochenende in der Masserberger Henneberg Rehaklinik zu sehen. „Lasst Perlen tanzen“ – getreu diesem Leitspruch des Veranstalters und Organisators, dem „Tanzsportclub Rennsteigperle Masserberg e.V.“, kamen die Perlen des Turniertanzes aus dem Inland und aus Österreich sowie der Schweiz zum Tanzsport im Rahmen des Rotkäppchen-Turniers hoch an den Rennsteig.