„Viele haben mich gefragt, ob ich Jonathan während meiner USA-Aufenthalte kennengelernt habe, aber tatsächlich kennen wir uns schon viel länger“, verriet Kantor Jörg Reddin am Sonntag zur Begrüßung des zweiten diesjährigen Orgel-Wandel-Konzertes. Wie zum Auftakt der mittlerweile neunten sommerlichen Konzertreihe eine Woche zuvor hatten auch diesmal zahlreiche Musikliebhaber ihre Schritte zur Liebfrauenkirche gelenkt, um anschließend zur Bachkirche zu laufen und so ein Konzert mit drei Orgeln aus drei Zeitepochen zu hören.