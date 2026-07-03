Internationales Filmfestival Karlsbader Filmfestival zeichnet US-Star Dustin Hoffman aus

Karlsbad - Hollywood-Star Dustin Hoffman ist mit dem Kristallglobus des Karlsbader Filmfestivals für außerordentliche Verdienste um das Weltkino ausgezeichnet worden. Der 88-Jährige nahm den Preis bei der Eröffnungsfeier der internationalen Filmschau im tschechischen Kurort Karlsbad (Karlovy Vary) persönlich entgegen. Hoffman wird an diesem Samstag sein Debüt "Die Reifeprüfung" von 1967 vorstellen, in dem er die Hauptrolle des College-Absolventen Benjamin Braddock spielte, der von einer älteren Frau verführt wird.