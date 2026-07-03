Internationales Filmfestival Karlsbader Filmfestival zeichnet US-Star Dustin Hoffman aus

Fußball-Doku als Eröffnungsfilm

Hoffman wurde im Laufe seiner Karriere unter anderem mit zwei Oscars als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet - für seine Rollen in "Kramer gegen Kramer" und "Rain Man". In Karlsbad nahm er als Zuschauer an der Projektion des Eröffnungsfilms "El Partido" (der Wettkampf) teil. Die Sportdoku handelt vom 2:1-Sieg Argentiniens über England bei der Fußball-WM von 1986 - ein emotionales Ereignis nur wenige Jahre nach dem Falklandkrieg zwischen dem südamerikanischen Land und dem Vereinigten Königreich.