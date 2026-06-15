Internationales Festival Vorhang auf fürs "Theater der Welt"

Chemnitz - Nach dem Jahr als Kulturhauptstadt Europas wird Chemnitz nun zum Mekka der Bühnenkunst: Mehr als 30 Produktionen aus aller Welt sind vom 18. Juni bis 5. Juli in der Stadt erleben. "Theater der Welt" gilt als eines der wichtigsten internationalen Theaterfestivals in Deutschland. Hauptträger ist das deutsche Zentrum des Internationalen Theaterinstituts. Das Festival soll künstlerische Perspektiven aus aller Welt zeigen und findet alle drei Jahre statt. Zuletzt waren Frankfurt am Main und Offenbach Gastgeber. Das wird Besuchern in Chemnitz geboten.