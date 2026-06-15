Internationales Festival Vorhang auf fürs "Theater der Welt"

Angebote für Kinder und Familien

Eine fantasievolle Welt aus Pappe und Karton entsteht zum Festival in der Hartmannfabrik, dem Besucherzentrum von Chemnitz als Kulturhauptstadt Europas 2025. Dort sind in den ersten Festivaltagen Jung und Alt eingeladen, selbst kreativ zu werden, zu kleben und zu falten. "Paper Planet" ist eine partizipative Performance des Polyglot Theatre aus Australien, die sich vor allem an Familien und Schulklassen richtet. Auch das Figurentheaterstück "Stream of Memory" aus Indonesien ist den Angaben nach für Familien geeignet und kommt ganz ohne gesprochene Worte aus. Im Zentrum stehe der Riese Kali, der Hüter der Erinnerung und Zeuge eine Welt im Wandel sei.