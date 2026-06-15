Internationales Festival Vorhang auf fürs "Theater der Welt" - Chemnitz ist Gastgeber

Chemnitz - Von der Pop-Oper bis zu virtuellen Welten: Mehr als 30 internationale Produktionen bringt das Festival "Theater der Welt" von Donnerstag (18. Juni) an nach Deutschland. Ein Schwerpunkt liegt auf indigenen Stimmen und Perspektiven. So wird zur Eröffnung in der Chemnitzer Oper das Musiktheater "Split Tooth: Saputjiji" der kanadischen Sängerin und Autorin Tanya Tagaq gezeigt. Erzählt werde die Geschichte einer Heranwachsenden in der Arktis, die geprägt werde von der übermächtigen Natur und der sich auflösenden indigenen Gemeinschaft, heißt es. Auf der Bühne ist auch Kehlkopfgesang der Inuit zu erleben.