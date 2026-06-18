Internationales Festival Festival "Theater der Welt" startet in Chemnitz

Chemnitz (dpa/sn) - Mit einer Musiktheaterproduktion aus Kanada wird heute (18.30 Uhr) das Festival "Theater der Welt" in Chemnitz eröffnet. Es bringt bis zum 5. Juli mehr als 30 internationale Theaterproduktionen in die Stadt. Das Angebot reicht von Pop-Oper, Schauspiel und Figurentheater bis hin zu Performances und einer Produktion, bei der Zuschauer mittels VR-Brille in eine künstliche Welt eintauchen.