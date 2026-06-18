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  4. Festival "Theater der Welt" startet in Chemnitz

Internationales Festival Festival "Theater der Welt" startet in Chemnitz

2025 war Chemnitz Kulturhauptstadt Europas, nun lockt die Stadt mit Theaterproduktionen aus aller Welt. Der Countdown für die Eröffnung läuft.

Internationales Festival: Festival Theater der Welt startet in Chemnitz
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Im Chemnitzer Opernhaus wird das Festival "Theater der Welt" mit dem Musiktheaterstück "Split Tooth: Saputjiji" der Kanadierin Tanya Tagaq eröffnet. Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Chemnitz (dpa/sn) - Mit einer Musiktheaterproduktion aus Kanada wird heute (18.30 Uhr) das Festival "Theater der Welt" in Chemnitz eröffnet. Es bringt bis zum 5. Juli mehr als 30 internationale Theaterproduktionen in die Stadt. Das Angebot reicht von Pop-Oper, Schauspiel und Figurentheater bis hin zu Performances und einer Produktion, bei der Zuschauer mittels VR-Brille in eine künstliche Welt eintauchen. 

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"Theater der Welt" gilt als eines der wichtigsten internationalen Theaterfestivals in Deutschland. Es findet alle drei Jahre statt. Zuletzt waren Frankfurt am Main und Offenbach 2023 die Gastgeber gewesen. Das Chemnitzer Programm widmet sich unter anderem indigenen Stimmen und Perspektiven.