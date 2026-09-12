Internationaler Wettbewerb Sächsische Landschaftsgärtner starten bei Berufe-WM in China

Chemnitz/Schanghai (dpa/sn) - Bei der Weltmeisterschaft der Berufe (WorldSkills) in Schanghai ruhen die deutschen Hoffnungen auch auf zwei Landschaftsgärtnern aus Sachsen. Derzeit bereiten sich der 20 Jahre alte Lennard Weitzmann und sein Berufskollege Marc-Aurel Spalek auf das Championat vor, wie das Team der deutschen Nationalmannschaft mitteilte. Am 17. September geht es zusammen mit weiteren 34 Vertretern unterschiedlicher Berufe in die chinesische Metropole. Dort finden vom 23. bis 26. September die 48. WorldSkills in 64 nicht akademischen Berufen statt.