Internationaler Tag des Mondes Was wäre, wenn der Mond verschwindet?

"Wenn wir jetzt den Mond wegbeamen würden, dann würde dieser Bremseffekt ausbleiben - es gäbe aber keine Kraft, die die Rotation der Erde wieder beschleunigt", erklärt Knapmeyer.

Erst einmal würde die Tageslänge also so bleiben, führt der Forscher weiter aus. Doch irgendwann würde die Sonne die Erde weiter abbremsen - bis so weit, bis sie vielleicht in Milliarden Jahren immer die gleiche Seite der Sonne zuwendet, so wie heute der Mond uns immer die gleiche Seite zeigt.

Ohne Mondlicht wären die Nächte deutlich dunkler

Die Tierwelt bekäme die Folgen eines Mond-Verschwindens unmittelbar zu spüren. Viele nachtaktive Arten orientieren sich am Mondlicht oder haben ihr Jagd- und Fortpflanzungsverhalten an den Mondphasen ausgerichtet.

Ohne den Mond wären die Nächte wesentlich dunkler. Manche Räuber hätten größere Schwierigkeiten, Beute aufzuspüren, andere Arten würden vielleicht von der zusätzlichen Dunkelheit profitieren. Solche Verschiebungen könnten bestehende Ökosysteme erheblich verändern.