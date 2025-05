Internationaler Tag der Pflege: Pflegerin des Jahres aus Bayern: Engagement für das Stillen

Pflegekräfte, die Herz und Mut zeigen

Der zweite Platz geht an Anika Herde (50) vom Alexianer Krankenhaus Hedwigshöhe in Berlin für ihren Umgang mit Menschen in der Geriatrie. Auf den dritten Platz kam Therese Woltemade (64) aus Wilnsdorf in Nordrhein-Westfalen. Sie ermögliche mit ihrer Arbeit im Verein "Urlaub & Pflege" Menschen mit Behinderung und Pflegebedarf, an auf sie zugeschnittenen Reisen teilzunehmen.