Internationaler Museumstag: Museen warten auf Ministeriumsentscheidung zu Finanzen

Steinbach-Hallenberg (dpa/th) - Finanzsorgen der Museen überschatten in Thüringen die Veranstaltungen zum internationalen Museumstag. Noch immer hätten die Häuser keine Klarheit darüber, wie viel Geld ihnen das Land in diesem Jahr für geplante Projekte wie Ausstellungen zur Verfügung stelle, sagte der Präsident des Thüringer Museumsverbandes, Roland Krischke, der Deutschen Presse-Agentur. Die sogenannte Projektförderung, die sich auf insgesamt 400.000 Euro belaufe, sei vor allem kleine Häuser mit schmalem Etat sehr wichtig. "Es kann nicht sein, dass man Mitte Mai noch nicht weiß, wohin der Hase läuft", kritisierte Krischke.