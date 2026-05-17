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Internationaler Museumstag Museen warten auf Ministeriumsentscheidung zu Finanzen

An die vier Millionen Menschen besuchen jährlich die Museen in Thüringen. Am Sonntag locken sie mit besonderen Veranstaltungsangeboten, unter anderem im Metallhandwerksmuseum Steinbach-Hallenberg.

Internationaler Museumstag: Museen warten auf Ministeriumsentscheidung zu Finanzen
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Roland Krischke ist Präsident des Thüringer Museumsverbandes (Archivbild). Foto: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa

Steinbach-Hallenberg (dpa/th) - Finanzsorgen der Museen überschatten in Thüringen die Veranstaltungen zum internationalen Museumstag. Noch immer hätten die Häuser keine Klarheit darüber, wie viel Geld ihnen das Land in diesem Jahr für geplante Projekte wie Ausstellungen zur Verfügung stelle, sagte der Präsident des Thüringer Museumsverbandes, Roland Krischke, der Deutschen Presse-Agentur. Die sogenannte Projektförderung, die sich auf insgesamt 400.000 Euro belaufe, sei vor allem kleine Häuser mit schmalem Etat sehr wichtig. "Es kann nicht sein, dass man Mitte Mai noch nicht weiß, wohin der Hase läuft", kritisierte Krischke.

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Die Museen benötigten endlich Klarheit, womit sie rechnen könnten. Stattdessen gebe es nun auch wieder Unklarheiten um die Finanzierung des Volontariatsprogramms für den wissenschaftlichen Museumsnachwuchs, dessen Einstellung im vergangenen Jahr habe verhindert werden können.

Hintergrund ist eine Finanzierungslücke im Landeshaushalt, die im Jahresverlauf von den Ministerien durch Einsparungen geschlossen werden muss. Dazu müsse die Spitze des Kulturministeriums Entscheidungen treffen, so der Verbandschef. Dies sei bislang nicht geschehen.

Aktionen in 90 Museen

Am Sonntag beteiligen sich in Thüringen laut Verband etwa 90 Häuser mit Veranstaltungen anlässlich des internationalen Museumstags. So ist etwa im Metallhandwerksmuseum Steinbach-Hallenberg, wo der Museumstag eröffnet wird, ein Frühlingsfest mit Schauschmieden geplant. Die Altenburger Museen bieten mehrere Mitmach-Stationen rund um die gerade eröffnete Jubiläumsausstellung des Künstlers Gerhard Altenbourg an. In Eisenach feiert das Lutherhaus den 70. Jahrestag seiner Gründung.

Zum Thüringer Museumsverband gehören rund 240 Häuser, die jährlich von fast vier Millionen Menschen besucht werden.