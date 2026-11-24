Augsburg - Wegen möglichen Menschenhandels zur sexuellen Ausbeutung von Frauen hat die Polizei Gebäude in Bayern, Baden-Württemberg und Rumänien durchsuchen lassen. Verdächtig sind 14 Rumänen, elf von ihnen wurden in ihrem Heimatland festgenommen. Den Männern im Alter von 20 bis 36 Jahren wird vorgeworfen, seit 2024 insbesondere zehn junge Frauen aus Rumänien nach Deutschland gebracht und zur Prostitution gezwungen zu haben. Die Ermittlungen führte die Kriminalpolizei Augsburg seit Juli 2025 gegen eine international agierende Gruppierung, wie die Behörde mitteilte.