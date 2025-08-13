Internationaler Linkshändertag Sie machen es mit links - Mythen und Fakten über Linkshänder

Sind Linkshänder ungeschickter?

"Linkshänder sind nicht ungeschickter, aber ihre Umwelt ist eher auf Rechtshänder ausgerichtet", sagt Ocklenburg. Aus diesem Grund seien Linkshänder etwas häufiger in Unfälle verwickelt. "Ein Nachteil ist auch, dass es schwerer fällt, motorische Tätigkeiten von rechtshändigen Menschen zu lernen", sagt der Biopsychologe. Daher kommt es vor, dass Linkshänder als Kind Schwierigkeiten haben, Schleife binden zu lernen. Auch beim Stricken und Häkeln tun sich viele schwer. Fürs Basteln sollten Eltern in jedem Fall eine Linkshänder-Schere besorgen.

Haben es Linkshänder im Leben schwerer?

Das kommt auf die Herkunft an. Laut Sattler gilt die linke Hand in manchen Regionen der Welt immer noch als unrein oder gar des Teufels. Es gibt Berichte, dass Kindern die linke Hand auf den Rücken gebunden wird, damit sie nicht mehr benutzt wird.

Die sozialen Stigmen entwickelten sich dem Psychologen Tran zufolge im Laufe der Geschichte. Sie hätten viel Leid unter Betroffenen verursacht. Von Chancengleichheit mit Rechtshändern seien Linkshänder noch weit entfernt, bemängelt Sattler. So seien Apparaturen, Maschinen und Arbeitsgeräte auf Rechtshänder ausgelegt. Alarmknöpfe in der Industrie sind häufig rechts platziert.

Haben Linkshänder eine kürzere Lebenserwartung?

Dies ist laut Sattler ein Irrglaube. Hintergrund könne eine alte Studie sein, die längst widerlegt wurde. "Es werde immer noch so viele fragwürdigen Thesen über Linkshänder aufgestellt", kritisiert die Psychotherapeutin.

Sind Linkshänderinnen und Linkshänder bessere Sportler?

Große Vorteile haben Linkshänder vor allem im Kampfsport oder interaktiven Sportarten. Sie seien aber nicht die besseren Tennisspieler, betont Ocklenburg. Allerdings profitieren sie davon, weit überwiegend mit Rechtshändern zu trainieren, während Rechtshänder seltener auf Linkshänder treffen. Linkshänder können sich also den Überraschungseffekt zunutze machen.

Gibt es Beidhänder?

Menschen, die mit beiden Händen alles gleich gut können, sind extrem selten - nämlich nur 0,1 bis 1 Prozent der Bevölkerung. Zu den gut 10 Prozent Linkshändern kommen noch etwa 9 Prozent Menschen mit einer unklaren Händigkeit, wie Sattler es nennt. Diese würden zum Beispiel mit links schreiben, aber mit rechts weniger anspruchsvolle Tätigkeiten ausführen.