Internationaler Kongress: Internationaler Archäologentag blickt auf Rebellionen

Halle - Sozial motivierte Aufstände, Revolten und Konflikte von der Antike bis in die Neuzeit stehen im Fokus der 18. Ausgabe des Mitteldeutschen Archäologentages in Halle. Speziell wollen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an dem internationalen Kongress den archäologischen Zeugnissen der Bauernaufstände von 1524/25 widmen, wie das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt als Veranstalter mitteilte. Das bis Donnerstag anberaumte Programm mit mehr als 30 Vorträgen steht unter dem Motto "Aufruhr, Aufstand, Bildersturm – Archäologie der Rebellion".