Freihandelszone soll so schnell wie möglich kommen

Laut Söder sei es sowohl für Rüstungsexporte als auch die für Deutschland so wichtige Auto-Industrie sehr wichtig, dass eine europäisch-indische Freihandelszone "so schnell wie möglich kommt". Großes Interesse gebe es auch an Partnerschaften bei Technologie, Forschung und Raumfahrt. Es gehe auch um Hochschulpartnerschaften und Fachkräftegewinnung. "Wir wollen für Visa und Arbeitserlaubnisse von Indern branchenübergreifend eine Fast-Lane", sagte Söder - also eine besonders rasche Bearbeitung der Anträge.