Internationaler Handel: Söder will in Indien für Freihandelszone mit Europa werben

Söder hofft auch auf Fachkräfte und Studierende aus Indien

Darüber hinaus will Söder bei der Reise auch die bayerischen Kontakte sehr stark ausbauen. 2007 war mit Edmund Stoiber zuletzt ein bayerischer Ministerpräsident in Indien zu Gast. Unter anderem hofft Bayern darauf, dort den Freistaat als attraktives Land für Fachkräfte zu bewerben. In Bangalore gebe es viele Anknüpfungspunkte für die Hightech-Branchen aus Bayern, hieß es. Bereits jetzt stamme die größte Anzahl an ausländischen Studierenden, die es in Bayern gebe, aus Indien. Mit neuen Stipendienprogrammen solle diese bestehende Brücke weiter vertieft werden.