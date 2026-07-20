Internationaler Haftbefehl: Trump schließt Netanjahu-Festnahme in USA aus

Mamdani hatte kürzlich in einem Interview mit der "New York Times" gesagt, er stehe in "aktivem Austausch" mit der Rechtsabteilung der Stadt New York darüber, ob er die Befugnis habe, den israelischen Regierungschef festnehmen zu lassen. Er sei ein "Kriegsverbrecher". "Ich bin der Meinung, dass Netanjahu nach Den Haag gehört", so Mamdani im Interview.