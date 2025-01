An die Qualität seiner nun früheren Auswahl glaubt er weiterhin: "Ich bin zu 100 Prozent sicher, dass sich die Mannschaft in den Playoffs der Nations League gegen die Ukraine durchsetzen und sich auch souverän für die WM qualifizieren wird", meinte Tedesco. In den Relegationsspielen gegen die Ukraine geht es für die Belgier am 20. und 23. März um den Verbleib in Liga A der Nations League.