Internationaler Frauentag Vorne dabei, aber außen vor? Frauen in Ostdeutschland

"Wenn ostdeutsche Frauen Mütter werden, dann scheuen sie sich seltener, ihre Kinder in Kita zu geben", sagt Allmendinger. Die Betreuungsquote der unter 3-Jährigen liege in Ostdeutschland vielerorts über 60 Prozent, während es in den westlichen Bundesländern oft nur rund 20 Prozent seien. "Das hat natürlich etwas damit zu tun, dass Kitas im Osten schon länger existieren und es nach wie vor eine höhere Dichte gibt."

Junge Frauen wandern ab

Viele junge und vor allem gut ausgebildete Frauen wandern jedoch Richtung Westen ab, sagt Allmendinger. In einigen Gebieten im ländlichen Raum gebe es in Ostdeutschland einen deutlichen Männerüberschuss, wie auch das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB) feststellt: Weniger als 70 Frauen bei den 18- bis 30-Jährigen kämen auf 100 Männer.

Auch Crone wohnt nicht mehr in ihrer Heimatstadt Schwerin. Dafür gebe es viele Gründe, unter anderem ihr politisches Engagement. Gerade in ostdeutschen Bundesländern brauche es Menschen, die sich für demokratische Strukturen einsetzten. Für sie sei aber auch die Frage, zu welchem Preis, sie selbst fühle sich nicht immer sicher.

Trotzdem wisse Crone die Freiräume zu schätzen, die sie als Jugendliche gehabt habe. Sie habe mehrere Vereine gegründet. Das sei im Westen, wo die Vereinsstrukturen oft besser ausgebaut seien, so nicht unbedingt möglich gewesen.

Crone: Osten wird schnell in eine Opferrolle gepackt

"Ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, dass wir auch über ostdeutsche Biografien reden", sagt Crone. "Gleichzeitig halte ich das vorherrschende Narrativ für kontraproduktiv." Wenn nur von den schlecht behandelten "Ossis" und den "Besser-Wessis" die Rede sei, dann packe man den Osten schnell in eine Opferrolle und erkläre ihn für handlungsunfähig.

Die Menschen im Westen wüssten oft wenig über ostdeutsche Lebensrealitäten. Das will Crone ändern. "Ich bezeichne mich vor allem in der Gegenwart von Wessis als Ossi", sagt sie. So komme man ins Gespräch.