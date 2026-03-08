Die Frage ist ein bisschen ketzerisch, aber Prien beantwortet sie ernsthaft: "Die UN-Frauenrechtskommission mag auf den ersten Blick fern wirken, doch sie ist seit 80 Jahren ein zentraler Motor für Gleichstellung weltweit." Auch Angela Langekamp vom Verein UN Women Deutschland ist vom Sinn und Zweck der Kommission überzeugt.

"Ihre Gründung im Jahre 1946, nur ein Jahr nach Gründung der Vereinten Nationen, weist auf die zentrale Bedeutung der Frauenrechte für Frieden, gesellschaftlichen Zusammenhalt" hin, sagt Langekamp der dpa. Sie erinnert an die Weltfrauenkonferenzen in Mexiko-Stadt 1975, in Kopenhagen 1980, Nairobi 1985 und Peking 1995, an das Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau, abgekürzt CEDAW. Darin haben sich die Mitgliedsstaaten verpflichtet, aktiv auf Gleichberechtigung hinzuwirken. Das war 1979. 1985 trat Deutschland bei.

"So nah an Gleichstellung wie nie"

Langekamp betont die Fortschritte: "In vielen Bereichen wie der Bildung und dem Arbeitsmarkt sind wir heute so nah an der Gleichstellung der Geschlechter wie nie zuvor." Aber auch sie erkennt, dass "hart erkämpfte Fortschritte im Bereich der Geschlechtergerechtigkeit noch nie so stark und konkret von Rückschritten bedroht waren wie aktuell".

Genau deswegen sei die 70. Sitzung der UN-Frauenrechtskommission jetzt wichtig. Im Mittelpunkt: die Beseitigung diskriminierender Gesetze, Politiken, Praktiken und Barrieren und die gezielte Förderung inklusiver und gerechter Rechtssysteme. Klassiker also im Kampf um Gleichberechtigung.