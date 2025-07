Beamten durchsuchten demnach unter anderem Wohnungen in München und an weiteren Orten in Bayern. Dazu gehörte laut Polizeiangaben auch der oberbayerische Landkreis Mühldorf am Inn. Die "Passauer Neue Presse" hatte zuvor berichtet, im Raum Waldkraiburg würden mehrere Gebäude von zahlreichen Einsatzkräften durchsucht.