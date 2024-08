Internationaler Deal Regierung: Freilassung von Wadim K. "nicht leicht gemacht"

Letztlich sei in enger Zusammenarbeit mit den USA und europäischen Partnern die Freilassung von 15 Personen erreicht worden, die unrechtmäßig in Russland in Haft gesessen hätten. Dazu komme der in Belarus nach einem Todesurteil begnadigte Deutsche Rico K. "Die Freilassung war nur möglich, indem russische Staatsangehörige mit geheimdienstlichem Hintergrund, die in Europa in Haft saßen, abgeschoben und nach Russland überstellt wurden", erklärte Hebestreit. Darunter war auch der als Tiergartenmörder bekanntgewordene Wadim K., der in Deutschland zu lebenslanger Haft verurteilt worden war. Er hatte in einer Parkanlage in Berlin einen Georgier getötet, der in Deutschland Schutz gesucht hatte.