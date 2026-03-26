Internationaler Austausch: Zukunftsfonds fördert deutsch-tschechische Projekte

Frage der Weiterfinanzierung

Der Zukunftsfonds wurde 1997 gegründet, um zur Verständigung zwischen Deutschen und Tschechen beizutragen. Noch in diesem Jahr sollen die Parlamente in Berlin und Prag über die Weiterfinanzierung des Fonds ab 2028 entscheiden. Vor wenigen Tagen stellte der Zukunftsfonds daher seine Tätigkeit bei einem parlamentarischen Abend im Bundestag vor. "Eine Stärkung des Zukunftsfonds ist eine Investition in stabile bilaterale Beziehungen, auf denen ein starkes Europa beruht", teilte der Vorsitzende der Deutsch-Tschechischen Parlamentariergruppe, Stephan Mayer, mit. Der CSU-Politiker ist zugleich Präsident des Bundes der Vertriebenen.