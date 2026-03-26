Internationaler Austausch: Zukunftsfonds fördert deutsch-tschechische Projekte

Prag - Der deutsch-tschechische Zukunftsfonds fördert mehr als 220 neue grenzüberschreitende Projekte. Dafür stellte der Verwaltungsrat auf seiner jüngsten Sitzung mehr als 1,4 Millionen Euro zur Verfügung, wie eine Sprecherin des Zukunftsfonds am Donnerstag in Prag mitteilte. Ein Teil davon geht demnach an Projekte zum Thema des Jahres "Die Generation unseres Jahrhunderts". Dabei gehe es darum, dass junge Menschen ihre Träume und Hoffnungen wie auch ihre Zweifel und Ängste kreativ zum Ausdruck bringen können.