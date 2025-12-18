Gera (dpa/th) - Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Ostthüringen plädiert angesichts der internationalen Spannungen für eine engere Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Bundeswehr. "Die frühzeitige Abstimmung zwischen Bundeswehr und Wirtschaft ist entscheidend", sagte der Hauptgeschäftsführer der IHK Ostthüringen zu Gera, Peter Höhne, den Zeitungen der Funke Mediengruppe in Thüringen. Nicht wenige Fachkräfte seien auch Reservisten, die im Ernstfall eingezogen werden könnten.