Den Tatverdächtigen wird vorgeworfen, an zahlreichen Sprengungen von Geldautomaten in mehreren deutschen Bundesländern beteiligt gewesen zu sein. Bei den beiden Serien zwischen Februar und April 2023 mit Tatorten in Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Hessen sowie Rheinland-Pfalz sowie etwas später in Bayern, Rheinland-Pfalz und Hessen sei ein Beute- und Sachschaden von mehreren Millionen Euro entstanden, hieß es vom LKA. An dem internationalen Einsatz waren daher auch Einsatzkräfte aus Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt und Frankreich beteiligt.