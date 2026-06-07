Internationale Raumstation Was wir aus dem Zwischenfall auf der ISS lernen können

Die Erfahrungen mit den ISS-Lecks helfen deshalb, künftige Raumfahrzeuge und Raumstationen robuster zu machen. Der aktuelle Vorfall ist vor allem eine Erinnerung daran, dass bemannte Raumfahrt nicht nur aus spektakulären Zielen besteht, sondern auch aus kontinuierlicher Wartung, Vorsorge und Sicherheitsarbeit.

"Auf der ISS werden täglich Forschungen durchgeführt, die auf der Erde wichtig sind", meint Experte Wörner. Der Vorfall lehre, dass Redundanz nicht nur für einzelne Elemente, sondern auch für ganze Systeme von Bedeutung ist. "Deshalb muss rasch an der Nachfolge der Station gearbeitet werden." Ein Ortswechsel von der ISS zur chinesischen Raumstation "Tiangong" (Himmelspalast) wie einst im Raumfahrt-Thriller "Gravity" sei technisch - und politisch - leider nicht möglich.