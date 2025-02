Düsseldorf - Die Polizei hat einen Raubüberfall auf ein Werttransportunternehmen in Bochum und damit einen Millionen-Coup vereitelt. Es sei ein großer Coup geplant gewesen, sagte ein Sprecher des Landeskriminalamts Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf. "Das sollte in die Millionen gehen", ergänzte Staatsanwalt Julius Sterzel.