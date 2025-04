Internationale Politik "Ehrfürchtig"- Söder gedenkt Mahatma Gandhi

Politische Gespräche

Söder ist nach dem Ende der Koalitionsverhandlungen von Union und SPD nach Indien geflogen. Bis Dienstag ist er in dem Land unterwegs. Auf dem Programm stehen politische Gespräche und kulturelle Termine. Unter anderem traf sich Söder bereits am Sonntag mit Außenminister Subrahmanyam Jaishankar und Wissenschaftsminister Jitendra Singh. Dabei wurde die Einrichtung eines Stipendienprogramms für Studierende in den Fachbereichen Künstliche Intelligenz und Quantenforschung vereinbart.