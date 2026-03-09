Internationale Kontakte: Thüringer Städtepartnerschaften mit USA trotz Trump lebendig

Die Stadtverwaltung Eisenach betont den verbindenden Charakter der Partnerschaft gerade in diesen Zeiten. Es sei den Menschen in Waverly, die sich für die Städtepartnerschaft engagieren, sehr wichtig, über das Thema zu sprechen, lautet die Einschätzung der ehrenamtlichen Eisenacher Beigeordneten Heike Apel-Spengler. "Es ist ihnen ein großes Bedürfnis, deutlich zu machen, dass sie nicht hinter Donald Trump und seiner Regierung stehen." Das große Anliegen sei es, die langjährigen Freundschaften durch Trump nicht zu schmälern oder gar zu zerstören. "Auch in der hiesigen Stadtgesellschaft sind keinerlei Tendenzen spürbar, dass sich das Verhältnis abkühlen könnte."