Internationale Kontakte: Thüringer Städtepartnerschaften mit USA trotz Trump lebendig

Apolda/Gotha/Eisenach (dpa/th) - Schüleraustausch, Vereinszusammenarbeit, private Freundschaften über den Atlantik hinweg: Städtepartnerschaften zwischen Thüringen und den USA werden auch unter den Bedingungen der Trump-Politik gepflegt. Die Intensität ist unterschiedlich, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. Teilweise sorgen allerdings die unter Trump verschärften USA-Einreisebestimmungen für Verunsicherung. Die Partnerschaften mit Kommunen in den Vereinigten Staaten bestehen oft schon seit vielen Jahren.