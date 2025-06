Die Welt zu Gast in Ilmenau – mit diesem Motto lässt sich die Internationale Studierendenwoche in Ilmenau (kurz Iswi) wohl kurz, aber treffend beschreiben. Auch in diesem Jahr wurde die Goethe- und Universitätsstadt erneut zum Zentrum internationaler Begegnungen – diesmal unter dem Thema: „Macht teilen, Chancen geben und Teilhabe ermöglichen“ („Sharing Power, Giving Opportunities and Enabling Participation“).