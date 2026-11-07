Im Rahmen der 40. Sonneberger Jazztage steigt am 13. November ab 20 Uhr die große „Friday Night Party“ im Gesellschaftshaus. Traditionell gehört dieser Abend besonders den Tanzbegeisterten unter den Festivalbesuchern, die auch vor den etwas heißeren und manchmal lauteren Beats nicht zurückschrecken. Dabei wollen sich die Veranstalter aber nicht unbedingt auf einen Stil festlegen lassen, sondern beackern gern das weite Feld von Jazz, Soul, Blues, Funk, Pop und Weltmusik. Ein ganz Großer in diesem Metier ist trotz seines noch jugendlichen Alters der in Bad Urach in der Nähe von Stuttgart geborene Saxophonist Jakob Manz. 2017 gründete Jakob Manz gemeinsam mit Hannes Stollsteimer (Piano, Keyboards), Frieder Klein (Bass) und Paul Albrecht (Drums) seine Band „The Jakob Manz Project“. Paul Albrecht wurde inzwischen am Schlagzeug durch Leo Asal ersetzt. Die Band spielte zunächst in Jazzclubs in und um Stuttgart und gewann schnell den Jazz-Musikpreis aller Stuttgarter Lions Clubs 2017, gefolgt vom Biberacher Jazzpreis 2018. Ende desselben Jahres gewannen sie den ersten Preis beim renommierten Future Sounds Wettbewerb der Leverkusener Jazztage.